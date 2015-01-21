Совбез ООН обсуждает ситуацию в Украине: онлайн-трансляция

В среду, 21 января, в Нью-Йорке (США) началось открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Украине.

Об этом пишет Новое Время, отметив, что оно началось в 22:00.

"Заседание Совбеза ООН инициировано делегацией Литвы", - добавили журналисты.

Обратим внимание, что изначально планировалось провести закрытое заседание по Украине, однако формат был изменен по просьбе представителей США.

Напомним, ранее сообщалось, что в Берлине состоится новая встреча министров иностранных дел Германии, Франции, России и Украины ("нормандский формат") относительно конфликта на Донбассе.

Видео: webtv.un.org