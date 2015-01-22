В СНБО рассказали, какие участки донецкого аэропорта контролируют "киборги"

На территории донецкого аэропорта силы АТО (за стойкость и героизм их называют "киборгами") удерживают пожарную часть, район диспетчерской башни и территорию взлетно-посадочной полосы, которая тоже выведена из строя.

Об этом идет речь в сообщении ИАЦ СНБО.

Также наши военные прочно удерживают укрепленные позиции в н.п. Авдеевка и Пески, сказано в сообщении.

Вчера было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала Донецкого аэропорта. Этот объект полностью разрушен и не пригоден для обороны, говорится в информации.

В ходе боев 16 украинских военнослужащих были ранены и попали в плен, указано в материале.

Напомним, ранее сообщалось, что в донецком аэропорту "киборги" контролируют часть зданий, бои продолжаются.

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