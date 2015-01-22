Лидер "Правої справи" назвал условие победы на Донбассе: войной должны заниматься военные

22 января 2015, 15:35

Украина победит на Донбассе только тогда, когда войной будут заниматься военные, а не политики.

Дмитрий Снегирев

Украинская армия становится заложником подковерных договоенностей, а не занимается своим прямым делом – войной.

Такое мнение высказал лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев во время чата в "Главреде".

"Победить в войне мы можем только при условии, что войной будут заниматься военные, а не политики.  В нашем случае армия становится заложником подковерных договоренностей политического руководства страны, которое диктует ей условия проведения военных действий", - заявил он.

В подтверждение своего Снегирев напомнил о ряде поражений украинской армии.

"Трагедия в Иловайске, сдача аэропорта и 31 и 32-го блокпостов являются ярким тому подтверждением", - напомнил он.

Также он подчеркнул, что "Иловайск должен был стать украинским Хасавюртом и наглядно показать ценой огромных жертв необходимость подписания позорных минских соглашений. О том, что поражение – искусственное явление, не говорит только ленивый, не только среди военных, но в украинском обществе".

"Господствует мнение, что у армии украли победу и блокируют именно военное решение ситуации на Донбассе в пользу Украины. Ситуация вокруг донецкого аэропорта и номерных блокпостов была создана таким образом, чтобы сделать невозможным дальнейшее сопротивление украинских военных и во время контрнаступления российских войск вынудить наших бойцов отойти с занимаемых позиций, - думает Снегирев.

По его мнению, "именно этим объясняется, что во время "перемирия" были фактически заблокированы не только славные "киборги" в ДАПе, но и украинские военные близ 31-го блокпоста, которые фактически находились в окружении вражеских войск".

"Сейчас в Луганской области россияне намерены взять в кольцо окружения украинскую группировку (как это было в иловайском котле). Именно этим объясняется активизация боевых дейстий близ Станицы Луганской и так называемой Бахмутской трассы", - добавил Снегирев.

Главной целью российских войск, считает он, является захват крупных промышленных городов: Лисичанска, Северодонецка, Рубежного и взятие в окружение украинской группировки близ города Счастье.

"Господин Муженко должен нести персональную ответственность за события в ДАП и на блокпостах, но как свидетельствует практика, Гелетей, как один из виновников иловайского "котла" не понес наказания, более того, его кандидатура рассматривается на пост посла в Венгрии. Возникает риторический вопрос – в чем провинилась Венгрия перед Украиной? И послом в какую страну трудоустроят  господина Муженко?", - резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, сегодня, 22 января, украинские "киборги" после нескольких дней ожесточенных боев были вынуждены покинуть донецкий аэропорт, оборона которого продолжалась 242 дня.

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Донбасс Украина война военные Снегирев Права Справа политики
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