Бой за село Пески возле аэропорта Донецка: опубликованы фото

Несмотря на обострение ситуации в зоне АТО на Донбассе, там продолжают работать лучшие фотографы всех мировых агентств.

Вашему вниманию: кадры боя в поселке Пески, расположенном возле аэропорта в Донецке, где последние несколько дней продолжались ожесточенные бои. Автор фото - корреспондент Reuters.

На снимках - украинская военная техника, солдаты, а также несколько моментов боя с террористами, которые регулярно обстреливают село, пытаясь выбить оттуда наших военных.

Напомним, сегодня, 22 января, украинские "киборги" после 242 дней обороны были вынуждены отойти с руин аэропорта в Донецке.