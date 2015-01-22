Порошенко собирает силовиков: будут планировать отражение агрессии войск РФ на Донбассе

Сегодня в 18.00 на совещании при участии Президента Украины Петра Порошенко будут утверждать планы противостояния российским войскам и перегруппировки сил антитеррористической операции, сообщил Глава государства после чествования памяти майдановцев, погибших 22 января 2014 года на улице Грушевского.

Об этом передает УНИАН.

"К сожалению, у нас нет праздничных мероприятий. Я прервал свой заграничный визит. Сегодня, начиная с 9.30, у нас состоялось первое совещание в генеральном штабе. Сейчас будет утверждаться план, в 18 часов, каким образом мы будем останавливать операцию террористических войск при участии регулярных войск Российской Федерации на линии столкновения. Перегруппировать силы и остановить агрессию", - сказал Порошенко.

Он отметил, что лидеры государств на Всемирном экономическом форуме в Давосе выражали поддержку Украине в ее борьбе с агрессией.

"Сегодня я, вернувшись из Давоса, могу еще раз подтвердить: весь мир сегодня с Украиной, весь мир гордится Украиной, весь мир видит наше единство, весь мир за то, чтобы мы сохранили соборность, территориальную целостность, независимость и суверенитет...", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов предупредил о возможном в ближайшее время мощном наступлении РФ.