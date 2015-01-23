Турчинов рассказал об обстреле его автомобиля возле аэропорта: бойцы вели ремонт под огнем

Говоря о внештатной ситуации, которая произошла во время его работы в зоне боевых действий в районе Донецкого аэропорта, секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что этот сектор находится под постоянным обстрелом, "поэтому не попасть под огонь противника, передвигаясь там, практически невозможно".

Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Но в районе аэропорта наши военные проявляют настоящий героизм ежедневно под шквальным огнем, защищая Украину", - отметил Турчинов.

Он подчеркнул "подвиг "киборгов", которые сознательно пошли защищать страну, даже ценой собственной жизни, в наиболее опасном месте развязанной против нас войны".

"Когда говорить о вчерашних событиях, то хочу отметить мужество спецназовцев, пограничников, подполковника Игоря Иващенко и водителя "Кугуара", старшего прапорщика, Александра Дихтяренко, на БТРе которых мы продвигались в секторе активных боевых действий", - сказал секретарь СНБО.

Турчинов сообщил, что пограничники, не бросив машину, смогли под постоянным огнем, провести ремонт попавшего под обстрел БТРа и заменить разорванное осколками колесо, - "в темноте, без осветительных приборов, чтобы не обнаружить себя перед противником, который был всего на расстоянии несколько сотен метров".

Как отметил Турчинов, главный вопрос для военного командования сегодня - "не только укрепление нашей обороны, но и реализация мероприятий, которые должны заставить врага прекратить кровавые провокации".

Напомним, ранее сообщалось, что под аэропортом Донецка ранен журналист, а Турчинов попал под обстрел.