Лидер "Правої справи": военная мощь России - ничем не подтвержденный миф

Военное могущество России - очередной искусственный миф, красивая, ничем не подтвержденная картинка, а на самом деле в Кремле царит боязнь потеря роли регионального лидерае.

Такое мнение выразил лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев во время чата в "Главреде".

"У России есть определенные геополитические страхи именно в моменте потери позиций регионального лидера в случае решения проблемы мирным путем", - сказал он.

Также Снегирев добавил: "Если ситуация будет решена за столом переговоров, или Украина перейдет в контрнаступление с целью освобождения своих территорий, позиции России, которая диктует свою волю, если не миру, то ближайшим соседям, претерпит определенные изменения".

"Имидж "жандарма", который, имея определенные экономические неурядицы внутри страны, но владея военным потенциалом, может навязывать странам постсоветского лагеря свое видение их геополитического и экономического развития, потерпит не только политические потери. Таким образом, наглядно демонстрируется, что военная мощь России – это еще один искусственный миф, красивая картинка, которая ничем не подтверждена", - резюмировал он.

Напомним, как сообщал "Главред" ранее, Снегирев рассказал также об обязательном условии победы Украины в противостоянии на Донбассе.