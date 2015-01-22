Кандидат в президенты Польши: нам стоит подумать над отправкой своих солдат в Украину

Польше стоит задуматься о возможности участия своих военных в боевых действиях на территории Украины, чтобы поддержать соседа в борьбе с агрессией России.

Об этом заявил кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Закон и справедливость" Анджей Дуда в эфире польского радио, передает УНИАН.

"Польша могла бы оказать поддержку. Стоило бы об этом подумать", - сказал политик.

Дуда назвал это "серьезным решением", над которым "нужно хорошо подумать".

Также он обратил внимание на то, что Польша является членом НАТО и, если бы подобное решение принималось на уровне Альянса, то его нужно было бы выполнять.

Ранее соучредитель польского движения "Солидарность" Збигнев Буяк заявил, что Польша должна отправить своих военных в Украину.

"Было бы фантастически, если бы польские солдаты воевали в Донецке. Тогда мы покажем, что строим глубокий, длительный и стратегический союз, который будет гарантией не только нашей безопасности, но Европы", - сказал он.

Политик отмечал, что в боях могут принимать участие военные создаваемой совместно Украиной, Польшей и Литвой бригады УкрПолЛитБриг.

"Если сосед ведет войну с нашим общим врагом, смертельным врагом, тогда нужно помочь соседу", - подчеркнул он.

Напомним, президентские выборы в Польше состоятся летом 2015 года.