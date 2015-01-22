Лидер "Правої справи" о войне с Россией: она уже началась - на Донбассе

Сейчас на Донбассе идет не операция по борьбе с терроризмом, а военное противодействие вооруженной агрессии соседней страны – России.

Об этом заявил лидер движения "Права справа" Дмитрий Снегирев во время чата в "Главреде".

"Говоря о возможном наступлении россиян, нужно четко понимать, что эскалация напряженности и боевых действий на Донбассе является свидетельством именно этого наступления и прямой агрессии со стороны соседней страны – России", - сказал он.

Снегирев подчеркнул, что Украина должна признать факт военного противостояния и не прятаться за словами об АТО.

"Мы должны признать, что сейчас на Донбассе происходит не АТО, а именно военное противостояние и противодействие внешнему вызову, военной агрессии со стороны РФ", - заявил активист.

Также он отметил, как можно противостоять этой интервенции.

"Противостоять этому мы можем, во-первых, признав сам факт военной интервенции со стороны России, изменив формулировку с АТО на отечественную войну. Во-вторых, ВР должна на законодательном уровне признать квазиреспублики "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями. В-третьих, Президент должен объявить не четвертую волну мобилизации, а всеобщую мобилизацию. В-четвертых, Украина должна на международном уровне заявить о том, что является государством, которое подверглось внешней агрессии, и то вооруженное противостояние на востоке является не просто внутренним конфликтом, а фактом внешнего вторжения, и, исходя из этого, требовать не только экономических санкций против России, но и оказания реальной военной помощи и признания РФ страной-агрессором", - подчеркнул он.

Как сообщал "Главред" ранее, Снегирев назвал мифы о военном могуществе России "искусственной", ничем не подтвержденной картинкой.

Также лидер движения "Права справа" назвал главное условие победы Украины в противостоянии на Донбассе.