Вокруг донецкого аэропорта идут артиллерийские дуэли и ожесточенные бои - штаб АТО

Возле Донецкого аэропорта продолжаются артиллерийские дуэли и ожесточенные бои.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Украинские военные, занимая выгодные рубежи, удерживают свои позиции, одновременно нанося артиллерийские удары по нападающим и их огневым средствам", - говорится в сообщении.

В штабе АТО отметили, что "под огнем артиллерии и реактивных систем боевиков также находятся населенные пункты возле аэропорта. Утром обстрелам из РСЗО "Град" был подвергнут населенный пункт Тоненькое. Позже обстрелам подверглись украинские опорные пункты возле Авдеевки, Верхнеторецкого, Марьинки и Опытного".

"В районе Верхнеторецкого боевики несколько раз предпринимали безуспешные попытки штурма. Благодаря умелому маневру украинских военных боевики несут многочисленные потери", - отметили в пресс-центре.

Напомним, ранее комбат "Правого сектора" рассказал о последних событиях в аэропорту: здания обеих терминалов разрушены, но "киборги" держатся.