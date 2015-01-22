Пленный боевик рассказал, как его послали на "войну с американцами"

Возле донецкого аэропорта продолжаются ожесточенные бои, а украинская разведка перехватила грузовик, в котором на помощь террористам ехали около полутора десятков боевиков.

Об этом сообщил волонтер, советник главы государства Юрий Бирюков в своем Facebook.

"К ДАП пыталась проехать машина с полутора десятками сепаров. Разведка отработала на раз-два. Полтора десятка трупов, одного оставили в живых", - сообщил он.

Во время допроса пленного боевика тот рассказал, что его, оказывается, отправили "воевать с американцами".

Позже боевик рассказал, что родом он из Ясиноватой, работал на коксохимическом заводе. Поскольку зарплаты ему не платили, он согласился на предложение друга и пошел в ряды террористов - за 2500 гривен в месяц.

"А тут друг предложил бороться с америкацами. Платили 2500 гривен в месяц. Командирам платили долларами (?!), а рядовым - гривнами. Месяц назад мародерничал в старом терминале, нашел там телефон. А в телефоне сюрприз - фотки наших бойцов, наша комната с надписями на стене. Даже не удалил", - рассказал волонтер, добавив, что пленный "теперь извиняется, просит дать ему в руки оружие - готов искупать кровью".

При этом Бирюков добавил, что после кадров с пленными "киборгами" на улицах Донецка, этого боевика "искренне хочется медленно и улыбаясь его задушить. Глядя в глаза до последнего его вздоха. Но нет, мы другие".

Напомним, ранее комбат "Правого сектора" с позывным "Черный" заверил, что территория донецкого аэропорта остается под контролем украинцев.