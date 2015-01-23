Под Донецк россияне перебросили 10 танков, 8 ББМ и 300 боевиков: силовики продолжают сдерживать врага

На протяжении последних суток в зоне конфликта на Донбассе сохранялась крайне сложная ситуация. Российские войска и террористы продолжают проведение массированных обстрелов позиций украинских войск и попытки наступательных действий. Украинские войска предпринимают адекватные меры по сдерживанию противника.

Об этом сообщает народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Противник продолжает переброску подкреплений на "передний край" в районе н.п. Донецк. Зафиксировано перемещение из южных в западные районы н.п.Донецк "пехотных" подразделений и до 15 ед. бронетехники (включая 7 танков). Одновременно зафиксировано перемещение из южных районов Донецка в сторону н.п.Докучаевск усиленной танковой роты", - пишет Тымчук.

"Оперирующие на участке Пески-Авдеевка тактические группы российских войск получили за сутки в качестве восполнения потерь как минимум 10 танков и 8 боевых бронированных машин (ББМ), а также порядка 300 боевиков и российских наемников в качестве маршевого пополнения", - отмечает Тымчук.

Напомним, 22 января украинские "киборги" отступили из руин донецкого аэропорта после 242 дней обороны.