Украинские военные отогнали боевиков от 25, 29 и 31-го блокпостов, нужно наступать - Семенченко

Украинским военным удалось немного прогнать террористов, однако блокпосты пока не вернули. Боевики оставили 31 блокпост на Бахмутке, но силовики пока его не заняли из-за масштабных разрушений опорных сооружений.

Об этом пишет народный депутат и командир "Донбасса" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

"Террористы оставили 31 блокпост. Вчера артиллерия ВСУ отработала на пять! Хорошо получив по зубам, террористы и части российских войск во многих местах были отведены от передовых позиций в отдельных районах 25, 29, 31 блокпостов. Пока части ВСУ, Нацгвардии и батальона "Донбасс" не вернули блокпост и находятся на своих позициях. Территория свободна. Причины - полностью разрушены все сооружения на территории опорного пункта, зона полностью простреливается с обеих сторон", - написал Семенченко.

По его мнению, "необходимо переходить от тактики пассивного ожидания ударов на опорных пунктах к тактике нанесения ударов по скоплениях техники на территории, которую контролируют террористы".

"Необходимо использовать средства радиоэлектронной разведки, а не гадать на "кофейной гуще". Необходимо использовать подразделения "больших" беспилотников, которые сохранились в ВСУ. Надо использовать нашу авиацию для уничтожения колонн на подходе, а не рассказывать что "их могут сбить". Необходимо бить в те места, откуда террористы и войска РФ перебрасывают свои части, усиливая одну группировку и ослабляя другую. Необходимо воевать, раз уж на нашу землю пришла такая напасть. Сама собой она никуда не денется, защитить Украину можем только мы сами", - отметил Семенченко.

Напомним, ранее военный эксперт, народный депутат Дмитрий Тымчук отметил, что боевики пытались атаковать силы АТО на Бахмутской трассе в районе блокпоста №29. Две массированные атаки боевиков происходили при поддержке артиллерии.

Однако в результате ответных действий артиллерийских подразделений украинских войск противник существенно продвинуться в сторону р. Северский Донец не смог, потеряв не менее 4 единиц бронетехники