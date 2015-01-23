Украинские военные отогнали боевиков от 25, 29 и 31-го блокпостов, нужно наступать - Семенченко

Семенченко считает, что нужно воевать, раз уж на нашу землю пришла такая напасть.
Украинским военным удалось немного прогнать террористов, однако блокпосты пока не вернули. Боевики оставили 31 блокпост на Бахмутке, но силовики пока его не заняли из-за масштабных разрушений опорных сооружений.
Об этом пишет народный депутат и командир "Донбасса" Семен Семенченко на своей странице в Facebook.
"Террористы оставили 31 блокпост. Вчера артиллерия ВСУ отработала на пять! Хорошо получив по зубам, террористы и части российских войск во многих местах были отведены от передовых позиций в отдельных районах 25, 29, 31 блокпостов. Пока части ВСУ, Нацгвардии и батальона "Донбасс" не вернули блокпост и находятся на своих позициях. Территория свободна. Причины - полностью разрушены все сооружения на территории опорного пункта, зона полностью простреливается с обеих сторон", - написал Семенченко.
По его мнению, "необходимо переходить от тактики пассивного ожидания ударов на опорных пунктах к тактике нанесения ударов по скоплениях техники на территории, которую контролируют террористы".
"Необходимо использовать средства радиоэлектронной разведки, а не гадать на "кофейной гуще". Необходимо использовать подразделения "больших" беспилотников, которые сохранились в ВСУ. Надо использовать нашу авиацию для уничтожения колонн на подходе, а не рассказывать что "их могут сбить". Необходимо бить в те места, откуда террористы и войска РФ перебрасывают свои части, усиливая одну группировку и ослабляя другую. Необходимо воевать, раз уж на нашу землю пришла такая напасть. Сама собой она никуда не денется, защитить Украину можем только мы сами", - отметил Семенченко.
Напомним, ранее военный эксперт, народный депутат Дмитрий Тымчук отметил, что боевики пытались атаковать силы АТО на Бахмутской трассе в районе блокпоста №29. Две массированные атаки боевиков происходили при поддержке артиллерии.
Однако в результате ответных действий артиллерийских подразделений украинских войск противник существенно продвинуться в сторону р. Северский Донец не смог, потеряв не менее 4 единиц бронетехники