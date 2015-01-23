У Порошенко рассказали о тихой ночи в донецком аэропорту

Бирюков рассказал о ситуации в Донецком аэропорту.
Сегодня, 23 января, ночь в донецком аэропорту выдалась тихой.
Об этом сообщил советник Президента Украины Юрий Бирюков на странице в Facebook.
"Погоды в районе ДАП стоят гадкие. То туман, то дождь, то град. Но в целом - тихая ночь, давно так тихо не было", – написал Бирюков.
Допис by Юрий Бирюков.
Напомним, 22 января в штабе АТО отмечали, что возле донецкого аэропорта продолжаются артиллерийские дуэли и ожесточенные бои.
Ранее комбат "Правого сектора" рассказал о последних событиях в аэропорту: здания обеих терминалов разрушены, но "киборги" держатся.