Боевики ДНР пожаловались на рекордные потери за прошлые сутки

В пятницу, 23 января, так называемый замначальника штаба боевиков самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин заявил, что за прошедшие сутки на Донбассе погибли 24 его соратника.

Об этом он сообщил на брифинге, пишет РИА Новости.

"Сегодня мы понесли самое большое количество потерь среди личного состава", - отметил террорист.

В то же время он уточнил, что в зоне конфликта были уничтожены 24 ДНРовца, а еще 30 - получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось, что в районе захваченного боевиками Славяносербска (20 км северо-восточнее Луганска) украинская артиллерия накрыла колону российских войск из 10 единиц бронетехники - танков и бронемашин.