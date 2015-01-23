Боевики на Бахмутке использовали новое оружие: воронки больше, чем у "Градов"

Во время боев на стратегически важной трассе Бахмутка, которая соединяет захваченный боевиками и российскими войсками Луганск с подконтрольными Украине Лисичанском и Северодонецком, выяснилось, что боевики начали использовать против украинских военных новое оружие, о чем свидетельствуют воронки нетипично большого размера.

Об этом сообщает лидер "Правої справи" Дмитрий Снегирев на своей странице в Facebook.

Эту информацию подтвердили и в пресс-службе главы Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля. Согласно сообщению, под обстрел попала и Попасная, которую обстреляли снарядами нового образца.

"Обстрелы Попасной велись снарядами нового образца, от которых остались огромные воронки - намного больше, чем от реактивных снарядов из "Градов" или минометных мин", - рассказал губернатор.

Речь идет о применении россиянами новой системы реактивного залпового огня калибра 220 мм, которая недавно прошла государственные испытания на территории РФ. Об этом заявил гендиректор научно-производственного объединения "Сплав" Николай Макаровец.

"По [калибру] 220 мм закончены госиспытания", - заявил Макаровец и добавил, что есть программа по наращиванию дальности стрельбы систем "Смерч" и "Торнадо".

По мнению Снегирева, после госиспытаний россияне решили проверить новую систему в условиях реальной войны на востоке Украины. Именно эти новейшие системы залпового огня фиксировали разведгруппы "Правої справи" во время боевых действий в районе луганского аэропорта

Напомним, что северо-западнее Макеевки Донецкой области боевики тоже развернули установки "Смерч".

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Фото: uapress.info