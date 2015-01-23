Украинские военные удерживают донецкий аэропорт и другие позиции, кроме 32-го блокпоста

Украинские военные продолжают занимать все предыдущие позиции на передовой в зоне АТО, кроме 32-го блокпоста.

Об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

"Пески остаются за украинскими военными", - сообщил он, добавив, что все позиции, которые украинские войска занимали до сегодняшнего утра, они продолжают контролировать.

"Все позиции, которые мы занимали, кроме 32-го блокпоста, который мы были вынуждены оставить, занимаются украинскими военными, и это же касается донецкого аэропорта, который также превратился в поле боя, и одна часть с соответствующими сооружениями также контролируется украинскими военными", - подчеркнул Лысенко.

Что касается 31-ого блокпоста, Лысенко отметил, что "точка самого блокпоста сейчас превратилась в поле боя, поэтому собственно на этом блокпосте наших военных нет. Они отошли на следующую укрепленную позицию и путем огневого сдерживания остановили движение пророссийских боевиков и удерживают позиции и сегодня же на этом месте".

Напомним, ранее комбат "Донбасса, народный депутат Семен Семенченко отметил, что украинским военным удалось немного прогнать террористов, однако блокпосты пока не вернули. Боевики оставили 31 блокпост на Бахмутке, но силовики пока его не заняли из-за масштабных разрушений опорных сооружений.

Хорошо получив по зубам, террористы и части российских войск во многих местах были отведены от передовых позиций в отдельных районах 25, 29, 31 блокпостов, написал он.