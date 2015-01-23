Путин решил, что к обострению ситуации на Донбассе привел приказ командования Украины

23 января 2015, 15:33

Путин признал, что в ходе боев на Донбассе, кроме мирных жителей, гибнут "военнослужащие" с двух сторон.

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин признал, что в ходе боев на Донбассе, кроме мирных жителей, гибнут "военнослужащие" с двух сторон, а власти Украины не привержены "мирному решению" конфликта. (Ранее РФ называла воющих на Донбассе боевиков "ополченцами"), заявил он на заседании российского Совета безопасности.

Об этом передает УНИАН.

"Это предложение (президента РФ об отводе тяжелого оружия – ред.) полностью совпадало с требованием самого официального Киева. Нами было предложено, чтобы отвод тяжелого вооружения, тяжелой техники состоялся по линии, которую сами киевские власти считают справедливой, соответствующим договорённостям в Минске 19 сентября прошлого года. К сожалению, мы не только получили никакого внятного ответа на наши предложения, но и увидели обратные действия", - сказал Путин.

Он заявил, что власти Украины отдали приказ "о начале крупномасштабных боевых действий практически по всему периметру линии соприкосновения".

"Результат – десятки убитых и раненых, причем не только среди военнослужащих с обеих сторон, но что еще трагичнее, погибшие есть среди мирного населения – это дети, старики, женщины", - сказал он.

Путин заявил, что применяется артиллерия, реактивные системы залпового огня и авиация (украинские силовики не используют авиацию – ред.).

"Все это происходит под аккомпанемент пропагандистских лозунгов о стремлении к миру и поиск ответственных. Ответственны те, кто отдает такие преступные приказы. Те люди, которые делают это, должны знать, что никакого другого способа решения подобных конфликтов, кроме мирных переговоров и средств политического характера, не существует ", - заявил Путин.

По его словам, часто от властей Украины слышно, что Киев привержен к мирному решению, однако на "практике все происходит совсем иначе".

При этом Путин предложил членам российского Совета безопасности почтить минутой молчания память погибших, в том числе - погибших 22 января на остановки общественного транспорта в Донецке. (Утром 22 января боевики нанесли огневой удар по остановке общественного транспорта в Ленинском районе города Донецка. По данным Донецкой ОГА и ОБСЕ, погибли 8 человек, более 10 - госпитализированы. Вечером 22 января генпрокурор Украины Виталий Ярема сообщил, что в результате обстрела боевиками троллейбусной остановки в Донецке погибли 9 человек, 7 получили ранения – ред.).

Напомним, ранее ООН осудили обстрел остановки в Донецке и призвали наказать виновных.

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Донбасс Россия Путин Украина приказ обострение
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