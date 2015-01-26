Заступник провідника ПС Андрій Тарасенко: Путіну потрібна вся Україна, без неї Росія – "недоімперія"

На сайті "Главред" відбувся чат із заступником провідника "Правого сектора" з політичної роботи Андрієм Тарасенком. Він розповів читачам від чого залежить перемога України у нинішній війні, наскільки згубними є наслідки так званого "перемир'я" для країни, чи варто нам сподіватися на допомогу Заходу в протистоянні російській агресії, чому Росія, попри санкції, економічні та іміджеві втрати так наполегливо бореться за Україну, а також чи можливо переговорами добитися миру.

Подаємо стенограму чату з Андрієм Тарасенком.

polit_ua: Як б ви оцінили шанси України на перемогу у цій війні, на те, що Донбас лишиться українським, Крим буде повернутий тощо? Це – справа найближчих пари років чи більш далекої перспективи?

Андрій Тарасенко: Україна переможе однозначно. Донбас лишиться українським, Крим буде повернуто. А от прогнозувати – на скільки років це затягнеться – справа невдячна. Це залежить від влади, яка буде в Україні. Якщо ми матимемо національну українську владу, це буде швидше. А якщо таку, як зараз, то це нереально. Я вірю в те, що влада таки буде українською національною.

polit_ua: Пане Андрію, як гадаєте, варто готуватися до прямого наступу російських військ чи Путін не піде на таке? Багато хто прогнозує загострення ситуації та розгортання масштабних боїв навесні, ви погоджуєтеся з таким прогнозом; чи, думаєте, це будуть локальні сутички, диверсії, теракти і т.д.?

Андрій Тарасенко: Ми від початку конфлікту говорили, що Путін не зупиниться. Йому не потрібен Донбас, Крим чи Луганськ. Йому потрібна Україна. Бо без України Російська імперія є недоімперією.

Все це (перелічене у запитанні, – Ред.) вже є і буде надалі.

y-grek: Ви часто говорите про таку річ, як необхідність "національної революції", зміни системи. Чи вважаєте ви, що для цього вже достатньо змінилася більша частина суспільства, що воно визріло і здатне збагнути потребу тих змін, про які ви кажете?

Андрій Тарасенко: Я вважаю, що українське суспільство змінилося дуже. І воно прагне змін і розуміє потребу цих змін. Але ще недостатньо розуміє потребу тих змін, про які говоримо ми. Бо влада через свої засоби пропаганди спотворює все те, про що ми говоримо. Вона не може це замовчати, не може заперечити, але може спотворити. Вони говорять про зміну системи, але не тому, що вона не є українською, а тому, що вона корумпована. Вони говорять про вартість української нації, але називають її політичною. Таким чином, вони перекручують всі основоположні речі українського націоналізму і забивають людям голови.

y-grek: В одному зі своїх інтерв'ю ви сказали, що "необхідна повна блокада окупованих територій". Але як бути з людьми, з нашими, українцями, які вважають себе громадянами України, проте стали безпорадними заручниками ситуації та з якихось причин не можуть звідти виїхати?

Андрій Тарасенко: По-перше, ми маємо зробити все, щоб дати людям можливість виїхати з окупованих територій. По-друге, хто не хоче виїжджати, той має бути оголошений ворогом. Гуманність має розповсюджуватися на всіх. Якщо ми будемо думати про тих людей, котрі ніяким способом при всьому бажанні не можуть виїхати, і забудемо про тих, що загинуть від рук окупантів, то по відношенню до кого ми будемо лукавити?

Vopros: Способна ли, по-вашему, Украина своими силами противостоять военной агрессии России, или без помощи Запада (оружием, финансовой поддержкой, санкциями против РФ) нам не справиться?

Андрій Тарасенко: Українські націоналісти ніколи не сподівалися на чиюсь допомогу, окрім власного народу. Не сподіваємося і зараз.

Vopros: Какова позиция "Правого сектора" по вопросам целесообразности вступления Украины в НАТО и целесообразности восстановления ядерного запаса?

Андрій Тарасенко: НАТО нам не допоможе. А ядерний запас треба відновлювати.

Kiianyn: Андрію, чи правда, що у лавах ПС є росіяни? Чи багато їх, і коли вони приєдналися – під час Майдану чи вже за час російської агресії?

Андрій Тарасенко: Найзнаменитіший росіянин у лавах "Правого сектора" – прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський. По сьогоднішній день ходить із російським паспортом і ніяк не може отримати українське громадянство. Він був із нами на Майдані від першого дня. Крім нього було багато хлопців і дівчат, котрі воювали разом із нами на Майдані, і котрі воюють разом із нами зараз на фронті. Крім росіян, є багато представників інших національностей.

s_67: Якщо влада і далі продовжуватиме наполягати на тому, що Україна має демонструвати прагнення до миру світові, що у нас "перемир'я", то які наслідки це може мати? Коли очевидно, що ніякого перемир'я немає, бо щодня гинуть і гинуть наші воїни...

Андрій Тарасенко: Наслідки так званого "перемир'я" вже є. Це – очевидна можливість окупантам укріплятися на нашій території, і це сотні й сотні загиблих і покалічених наших хлопців. Якщо далі так буде продовжуватися, ми втратимо все. Це будуть роки боротьби і десятки тисяч загиблих.

DRAHYS: 1. Скажите, а почему Анна Герман, которая была в администрации бандита Януковича, еще на свободе, и даже ваши активисты не требовали ее ареста? Вы что, забыли о ее связях с бандой Януковича, или вы ее уже оправдали? 2. Недавно была конференция крымских татар в Симферополе, на которой они обратились к ООН и приняли некую резолюцию, которой требовали особого статуса (третьей стороны, и создать органы крымскотатарской власти в Крыму). Как такое возможно? Это же яростный сепаратизм. Почему ваша организация не сделала заявления по этому поводу? Хотите, чтобы Крым был не украинский, а крымскотатарский? Почему все молчат про унитарность и единство Крыма, как области, а не АР татарской автономии (что тоже нарушает законодательство)?

Андрій Тарасенко: 1. Питання не до нас. Ми – не прокуратура і не міліція. І наші активісти взагалі не вимагали нікого арештовувати. Ми вимагаємо зміни системи, а не арешту людей.

2. Кінцева мета українського націоналізму, як і будь-якого іншого – побудова світу за принципом національних держав. Тому ми завжди говоримо про те, що кожна нація має право на самовираження. Кримські татари – не виняток.

Щоб розкрити для себе цю тему, раджу Вам почитати Василя Іванишина "Кримський вузол".

dim-dim: Каковы перспективы переговоров в "нормандском формате", состоятся ли они все-таки на уровне лидеров государств? Имеет ли он шанс быть более успешным в достижении мира на востоке страны, чем "минский формат"? И второе. Лично вы верите, что путем переговоров можно закончить войну на Донбассе, или они уже бессильны, и говорить должно оружие?

Андрій Тарасенко: Ніяких перспектив ні в нормандському, ні в мінському форматі я не бачив і не бачу. Ніякими переговорами ніхто ніколи не закінчував війну. Переговорами її можна тільки затягнути в часі.

dim-dim: По вашим наблюдениям, демонстрируют ли обе стороны конфликта реальное стремление как можно быстрее завершить войну и прийти к какому-то решению, или продолжительная война кому-то выгодна, и кто-то ее сознательно затягивает?

Андрій Тарасенко: Насправді складається враження, що війна комусь вигідна з обох сторін. Тому ми й виступаємо проти так званого "перемир'я", "оборонної позиції" і говоримо, що мир можна здобути тільки перемогою.

gf_43: Слава Україні! Яким чином, з вашої точки зору, можна змусити Росію виконувати ті домовленості, які вона підписує, та взагалі дотримуватися цивілізованих правил гри на міжнародній арені? Ні санкції, ні економічні втрати, ні вщент знищена репутація її не зупиняють – як можна вибудовувати стосунки з такою країною-сусідом, коли вона непередбачувана, як психічно неврівноважена людина?

Андрій Тарасенко: Героям слава! Треба розуміти, що Росія – це імперія. Ніколи ніяка імперія не дотримувалася нічиїх правил гри. Тому нормальні стосунки з такою країною-сусідом не можливі в принципі. Росія як імперія має бути знищена, і на її місці мають бути створені національні держави поневолених народів. І тоді з ними будуть нормальні добросусідські стосунки як і, сподіваюся, з російською національною державою "Московія".

y-grek: У вас ніколи не складається враження, що доводиться боротися на два фронти: з противником на передовій та з внутрішнім "ворогом", командуванням і керівництвом, яке часто не здатне вчасно ухвалити потрібні й адекватні рішення, надіслати потрібну допомогу?

Андрій Тарасенко: Після минулорічних революційних подій ми категорично заявили про те, що революція не завершена. І та система, яку ми називаємо режимом внутрішньої окупації, не зламана і продовжує існувати й сьогодні. Тому у мене не "складається враження", а реально ми боремося на два фронти.

y-grek: Андрію, що ви думаєте про здачу (?) донецького аеропорту після стількох життів, покладених там, після стількох жертв? Усі говорили, що він має величезне значення – і стратегічне, і символічне, і дозволив би більш вигідно для України зафіксувати лінію розмежування – тож що тепер? Чи була, по-вашому, можливість витіснити з нього бойовиків, якщо так, то що чи хто цьому стало на заваді?

Андрій Тарасенко: Мені здається, що наша влада все робить для того, щоб українські війська відійшли на ту розмежувальну лінію, про яку домовилися у Мінську. Командування не могло просто надати наказ про відхід, бо зазнало б іміджевих втрат, тому воно зробило так, щоб наші війська звідти вибили окупанти.

Mitia: Андрей, почему, по-вашему, Россия никак не хочет идти на компромисс и так упорно продолжает поставлять боевикам оружие, технику, направлять сюда своих военных? У нее оправданные геополитические страхи, или это неспособность усмирить свои амбиции, или что-то другое?

Андрій Тарасенко: Я вже говорив, що без України Росія не може бути повноцінною імперією, і це розуміли всі її керівники – і царі, і генсеки, і президенти.

Dara: Пане Андрію, чи багато зараз членів "Правого сектора" залишаються у полоні в противника, які шанси на звільнення? Чи правду говорять, що ПС, зазвичай, у полон не беруть, а якщо беруть, то до ваших воїнів "особливе" (в негативному розумінні) ставлення у бойовиків?

Андрій Тарасенко: Я не маю інформації про жодного полоненого члена "Правого сектора".

Smilik: Пане Тарасенко, якщо дозволите, несерйозне питання. Який фейк, створений російськими ЗМІ про ПС, вам особисто запам'ятався найбільше, розсмішив? Напевно, найпотужнішу піар-кампанію ПС створило саме російське ТБ, бо не давало забути таких слів, як "Правий сектор" та "Ярош"; а хто думати вміє, сам вже робив висновки про суть вашого руху.:)

Андрій Тарасенко: Мабуть, "візитку Яроша" ще ніхто не переплюнув... Але найбільш цікаве в цій історії, яку весь світ видав за фейкову, що візитка справді там була, як і сам Ярош.

kud_ia: Наскільки сьогодні потужною організацією є "Правий сектор"? Скільки налічує членів? Чи тепер "Правий сектор" є виключно політичною партією?

Андрій Тарасенко: Потужність "Правого сектора" я оцінювати не буду, як і не можу сказати про кількість членства. Але можу Вас запевнити, що "Правий сектор" ніколи не стане виключно політичною партією. "Правий сектор" – це військово-політичний рух.

kud_ia: Спробуйте оцінити об'єктивно, чи змінило щось суттєво у підходах до цієї визвольної боротьби та в українському парламентаризмі потрапляння до Верховної Ради військових, комбатів, активістів? Наскільки їх позиція там почута та врахована?

Андрій Тарасенко: Об'єктивно оцінити може тільки історія. Я можу сказати тільки про те, що єдине, що змінилося – у парламенті активісти мають можливість висловити свою думку. Правда, вона владою не враховується.

kud_ia: "Правий сектор" – унікальне явище в житті України: він об'єднав найбільш ідейних, рішучих, вольових, патріотичних людей, людей діла, а не пустопорожніх балачок. Як гадаєте, чи не побоюється основна частина наших політичних діячів, не тільки владних, членів ПС? Чи не встромляють вони палки в колеса політичній партії "Правий сектор", аби мінімізувати кількість людей, які змусять відмовлятися від звичних мутних схем, за якими звик жити український політикум?

Андрій Тарасенко: Люди при владі завжди були частинкою системи, в якій дуже комфортно почуваються. Тому найбільше вони бояться тих, хто цю систему хоче зламати. Так, нас не люблять, нас бояться і все зроблять для того, щоб ми не змогли завершити національну революцію.

Dinka: Пане Андрію, як почувається Дмитро Анатолійович? А як Ви самі почуваєтеся після поранення під донецьким аеропортом?

Андрій Тарасенко: Вчора (22 січня, – ред.) спілкувався з ним телефоном. Говорить, що почуває себе добре, жартує, що ми з ним тепер "кіборги": у мене залізо в нозі, а у нього – в руці.

Pangelina: Як ви думаєте, Україна нарешті визнає "ЛНР" і "ДНР" терористичними організаціями на юридичному рівні? Якщо так, то коли це може статися?

Андрій Тарасенко: Країна визнає їх терористичними організаціями тільки тоді, коли ми з вами цього доб'ємося. Без тиску на владу нічого не станеться.

Pangelina: На Луганщині партизанами підірвано вантажний поїзд. На вашу думку, наскільки такими діями можна паралізувати постачання терористам зброї, боєприпасів з Росії?

Андрій Тарасенко: На мою думку, партизанські дії мають уже давно відбуватися на території Російської Федерації.

Pangelina: Зрозуміло, що у вас є питання до Міністерства оборони. Які саме? Що, на вашу думку, МО повинно робити в першу чергу, але чомусь відкладає на потім?

Андрій Тарасенко: Міністерство оборони виконує накази. Тому до нього питань менше, якщо говорити про глобальний рівень. А якщо говорити про саму армію, то давним-давно треба було повиганяти "паркетних генералів" і на їхнє місце поставити справді талановитих бойових командирів, комбатів, комбригів.

Pangelina: Чи відчуваєте ви якісь зміни у АТО після призначення Турчинова та надання йому досить суттєвих повноважень?

Андрій Тарасенко: Так, нас стали більше лупцювати. А ми крєпчаєм.

Pangelina: Як ви оцінюєте результати виборів до Верховної Ради? Для вас це був очікуваний результат? Які сподівання на склад Ради були до виборів і чому?

Андрій Тарасенко: Ми ніколи не мали надії на вибори і завжди говорили, що в Україні відбуваються "вибори без вибору". Єдине, що зможе суттєво змінити ситуацію в країні – це революція.

Pangelina: Що ви думаєте про перспективи потрапляння "Правого сектора" до Верховної Ради у майбутньому?

Андрій Тарасенко: Ми обов'язково будемо у Верховній Раді, але нам не потрібна фракція – нам потрібні 450 депутатів.

Bugbad: Вы можете обнародовать весь список чиновников, которые якобы принимали участие в АТО? Хочется установить имена всех высокопоставленных чиновников, которые успели обзавестись статусом участника АТО. Ведь это позволяет уйти от люстрации и в будущем рассчитывать на льготы и бесплатное выделение земельного участка. Спасибо.

Андрій Тарасенко: Ні, не маємо такої можливості.

Iskander Tyumaev: Как вы относитесь к тому, что "киборги" в плену жалко бормочут, что их силой послали убивать? Они правы? Второй вопрос. В плену находится ваш "правосек", комбат, "киборг" с товарищами. То, что их проведут позорным маршем, без вариантов. Я вот о чём. Скажите, ему будет комфортно сидеть рядом с вашей лётчицей?

Андрій Тарасенко: Мушу Вас розчарувати: наших "правосєків" у полоні нема. І те, що творять із військовополоненими окупанти і деякі мешканці Донецька, можуть робити тільки нелюди. Чесно кажучи, після цього взагалі не хочеться думати про "бідних-нещасних" українських патріотів, які ніяк не можуть виїхати з Донецька. А хочеться пошвидше задіяти побільше "Точок-У".

Artem Khomenko: Планирует ли "Правый сектор" участвовать в местных выборах? Как оцениваете работу украинских властей, в частности, Порошенко, Яценюка и военного командования?

Андрій Тарасенко: Плануємо.

Я – не політолог, щоб оцінювати чиюсь роботу. Я – націоналіст. Для мене всі вони – представники режиму внутрішньої окупації, який має бути замінений на національне народовладдя шляхом революції.

vfvf999: Андрей, Вы согласны, что Ахметов должен сидеть?

Андрій Тарасенко: Так.

sky777_: Наскільки ймовірне те, про що сказав "главарь ДНР" Захарченко – "спочатку взяти Слов'янськ, потім Маріуполь", що більше жодних переговорів з Києвом про перемир'я? У бойовиків справді може вистачити сил для наступу по кількох напрямках та суттєвого розширення підконтрольної їм території?

Андрій Тарасенко: Нема ніякої "підконтрольної бойовикам території", як і нема ніякого впливу у їхніх "главарів". Є війна з Росією, і в Кремлі вирішують, чи будуть якісь переговори чи наступ, чи відступ.

Numerico: Що відбулося з осередком "Правого сектора" в Запоріжжі? Чому цей осередок практично в повному складі створив якусь окрему організацію (якщо не помиляюся, "Сила нації")? Чи є ця новоутворена організація дійсно патріотичною, або ж це результат якоїсь інтриги з боку ворогів України? Слава Україні!

Андрій Тарасенко: Запорізький осередок не відповідав критеріям українського націоналізму і займався справами, не гідними імені націоналіста. Хоча в його складі були достойні патріоти, які, я сподіваюся, увійдуть до новоствореного осередку в Запорізькій області.

sky777_: Пане Тарасенко, наскільки зараз необхідним є введення воєнного стану, з вашої точки зору? Чи не потрібно було робити те, про що тільки почав говорити Яценюк ("Вимагаю від усіх, щоб кожна область надала остаточний мобілізаційний план національної економіки на випадок того, якщо нам буде необхідно повністю переходити на військові рейки"), набагато раніше?

Андрій Тарасенко: Без військового стану війни не виграєш. У нас чомусь влада все робить із запізненням як не на півроку, так на рік.

Фото Владислава Мусієнка