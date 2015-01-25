СМИ обнародовали послание Путина Порошенко: полный текст и "кремлевская" карта линии разграничения

Президент России Владимир Путин направил президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором, как трубили российские СМИ, якобы содержится "мирный план" президента РФ.

Порошенко отверг присланное предложение, чем разозлил Кремль. Но ни сам президент, ни его пресс-служба не сочли необходимым обнародовать содержание переданного с Виктором Медведчуком путинского послания, которое оказалось в распоряжении ZN.UA.

Копию письма смотрите здесь

По информации издания, на самом деле, никакого "плана" там нет, а есть одно-единственное предложение, чтобы "обе стороны - как украинские силовые структуры, так и ополченцы Донбасса (ДНР и ЛНР) - приняли неотложные меры к прекращению взаимных обстрелов, а также немедленному отводу сторонами конфликта средств поражения калибром свыше 100 мм на дальности, установленные Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г., исходя из фактического прохождения линии соприкосновения согласно прилагаемой карте". Ну, и еще Путин, фарширующий восток Украины оружием, наемниками, воинскими подразделениями армии РФ, великодушно пообещал: "В свою очередь будем готовы совместно с ОБСЕ организовать контроль над осуществлением этих шагов".

Но что же это за "фактическое" прохождение линии соприкосновения? К посланию в самом деле прилагается любопытная карта - "Схема отвода (схему смотрите здесь - ред.) вооружения калибром свыше 100 мм на юго-востоке Украины". На ней штрих-пунктиром проведена линия, загадочно обозначенная, как "Линия соприкосновения сторон по состоянию на 19 сентября 2014 г. и 13 января 2015 г.".

Но за время "перемирия", начиная с сентября, силы боевиков значительно продвинулись в западном направлении: по официальным оценкам, боевики откусили более 550 кв км территории. Даже еще во время самих переговоров в Минске сепаратисты заняли 28 населенных пунктов.

Поэтому линия соприкосновения на 13 января 2015 г. существенно отличается от линии на 19 сентября 2014 г. Но на самом деле сравнивать путинские аппетиты надо не с линией фронта от 19 сентября, а с утвержденной в тот день в Минске линией, чьи координаты и вошли в секретное Приложение к минскому Меморандуму. По сути, Путин предлагает отойти от зафиксированной в этом документе линии и легитимизировать "фактическую", т.е. сегодняшнюю, что абсолютно не в пользу Украины.

В распоряжении издания есть как копия оригинала минского Меморандума (копию смотрите здесь-ред.), в котором черным по белому упомянуто "Приложение: линия соприкосновения сторон с привязкой к местности", так и само Приложение. Данный документ представляет собой таблицу с перечислением населенных пунктов, через которые должна проходить линия соприкосновения, а также их точные географические координаты.

При помощи сервиса Google maps автор статьи нанес их на карту. И сравнил полученную, согласованную сторонами, "минскую" линию, во-первых, с линией, обозначенной на "карте Путина", а во-вторых, c фактической линией соприкосновения на 19 сентября 2014 г., зафиксированной и обнародованной Информационно-аналитическим центром СНБОУ на сайте Совета. И обнаружил несколько интересных моментов. Вы также можете их увидеть на прилагаемой "сводной" карте.

Во-первых, "минская" линия проходит заметно западнее фактической линии соприкосновения от 19.09.2014. Некоторые участки территории, контролируемые на то время украинскими силами, согласно минским договоренностям, должны перейти под контроль сепаратистов. Украинская же сторона в результате "обмена" должна получить под свой контроль небольшой участок в районе Дебальцево—Попасная, захваченный боевиками.

Во-вторых, на карте четко видно, что Донецкий аэропорт (ДАП) находится восточнее

согласованной "минской" линии, т.е. на территории, которая должна отойти сепаратистам. И это несмотря на то, что на карте СНБО аэропорт находится в зоне боевых действий, а в многочисленных комментариях украинских официальных лиц утверждалось, что ДАП контролируется украинской стороной.

В-третьих, на сводной карте видно, что Путин не собирается возвращаться к утвержденной в Минске линии, поскольку предложенная им линия соприкосновения находится еще западнее "минской". Более того, по информации наших источников, россияне и сепаратисты вообще наотрез отказываются от демаркации каких бы то ни было линий. Совершенно очевидно, что они не собираются выполнять минские договоренности — ни отдельные их пункты, ни, тем более, в целом. Прикрываясь красивыми словами о мире, Кремль продолжает наступление. Вчера управляемый из Москвы лидер ДНР Захарченко заявил: "Мы будем наступать до границ Донецкой области. Попыток говорить о перемирии с нашей стороны больше не будет"…

Напомним, ранее советник министра обороны по обмену пленными Василий Будик заявил, что президент РФ Владимир Путин отдал российским войскам приказ перейти в наступление на Донбассе.