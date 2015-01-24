Порошенко улетел в Саудовскую Аравию на церемонию прощания с королем

Сегодня, 24 января, Президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Королевство Саудовская Аравия, где примет участие в церемонии прощания с покойным королем Саудовской Аравии Абдаллой бен Абдель Азиз Аль Саудом и выразит соболезнования новому королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдель Азиз ас-Сауду.

Как сообщает пресс-служба президента на странице Twitter, в церемонии прощания с покойным королем Саудовской Аравии примут участие главы государств и правительств многих стран, в частности, президент Франции Франсуа Олланд, президент Турции Реджеп Эрдоган, лидеры многих мусульманских стран.

Американскую делегацию на похоронах возглавляет вице-президент США Джозеф Байден.

Напомним, король Саудовской Аравии Абдуллах ибн Абдул-Азиз Аль Сауд умер в возрасте 90 лет.