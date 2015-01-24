Украинские артиллеристы уничтожили колонну россиян возле донецкого аэропорта, более 10 взяты в плен

В зоне АТО украинские военные дают должный отпор всем атакам врага. Украинская артиллерия уничтожила в районе аэропорта Донецка колонну российских наемников.

Об этом сообщает спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"Украинские военные дают должный отпор всем атакам врага. Так, украинская артиллерия уничтожила в районе аэропорта Донецка колонну российских наемников. Более десяти террористов были взяты в плен. В результате обыска у нападающих были изъяты военные билеты ДНР и ВС РФ и удостоверение гражданина Российской Федерации", - говорится в сообщении СНБО.

По информации Лысенко, "ситуация в Донецком аэропорту не изменилась. Часть его контролируется украинскими военнослужащими. В то же время аэропорт сейчас является полем боя, там фиксируются столкновения, со стороны противника – обстрелы", - сказал он, пишет УНИАН

Напомним, 23 января в штабе АТО сообщали, что в зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", обстреливая и атакуя позиции силовиков.

По данным силовиков, не прекращаются обстрелы и бои возле донецкого аэропорта. "Украинские военные удерживают свои позиции, одновременно нанося артиллерийские удары по нападавшим и их огневым средствам. Противник несет потери", - резюмировали в ведомстве.