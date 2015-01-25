Силы АТО уничтожили 4 "Града" боевиков, обстреливавших Мариуполь: в городе началась эвакуация

Министр обороны Степан Полторак во время оперативного совещания доложил премьер-министру Арсению Яценюку, что украинская артиллерия уже уничтожила четыре "Града" из которых обстреляли Мариуполь.

Об этом передает УНИАН.

По его словами, обстрел Мариуполя боевиками производился из шести систем БМ-21, четыре из которых украинским военным удалось уничтожить.

Кроме того, уже началась эвакуация жителей Мариуполя из восточной части города в западную.

Об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил на заседании оперативного штаба по ситуации в Мариуполе, проходящем в МВД Украины.

"Делается все возможное, чтобы спасти мирных жителей, оказать первую медицинскую помощь и передислоцировать из восточной части Мариуполя в западную часть, в первую очередь детей, семьи. И сейчас в усиленном режиме транспортируются и размещаются в детских садах и школах из западной части Мариуполя те семьи, которые решили переехать, потому что там нет ни электроэнергии, ни воды", - сказал Яценюк.

Вместе с тем террористы стягивают в район Мариуполя дополнительные системы залпового огня, заявил министр обороны Степан Полторак.

"Террористические организации стягивают в район Мариуполя дополнительные системы залпового огня БМ-21", - сказал Полторак.

При этом Полторак подчеркнул, что в район Мариуполя стягиваются дополнительные силы украинской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики выпустили в направлении жилых кварталов Мариуполя из трех установок "Град" по полному боекомплекту.