В Минобороны опровергли "сдачу" Красного Партизана боевикам: обстановка стабильная

Силы АТО не оставляли позиции в районе поселка Красный Партизан в Донецкой области, обстановка остается стабильной.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В то же время обстановка в районе города Горловка стабильная, все украинские войска находятся на позициях. Говорится в сообщении со ссылкой на данные штаба АТО.

Также отмечается, что на Донецком направлении силы АТО ведут активные действия. В частности, бойцы выполняют поставленные задачи на подступах к Еленовке в общем направлении на Донецк. К тому же на других участках линии соприкосновения ситуация также находится под контролем Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики якобы оккупировали поселок Красный Партизан.