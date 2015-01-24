В ОБСЕ установили: Мариуполь расстреляли с территории ДНР

Тяжелые снаряды, которые убили десятки людей в Мариуполе, были выпущены с территории, контролируемой пророссийскими боевиками, говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Об этом передает ТСН.

"Предварительный анализ воронок показал, что они были вызваны снарядами "Града" и "Урагана". Согласно анализу удара, огонь из "Градов" велся с северо-восточного направления (19 км от улицы Олимпийская), снаряды с "Урагана" были выпущены с восточного направления (15 км от улицы Олимпийская). Эти территории находятся под контролем ДНР", - говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе прогнозируют ухудшение отношений с РФ из-за теракта в Мариуполе.