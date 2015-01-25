Порошенко объявил траур по погибшим в Мариуполе и рассказал о спецоперации

В связи с гибелью мирных жителей Мариуполя сегодня, 25 января, объявлен день траура.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Ночью Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Память жертв теракта сегодня, в 12 часов, будет почтена минутой молчания.

На домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины будет приспущен Государственный Флаг.

Также говорится о необходимости отмены развлекательных и концертных мероприятий, спортивных соревнований, внесение соответствующих изменений в программы теле - и радиопередач.

Кроме того, глава государства сообщил о специальной операции, направленной против виновных в обстреле Мариуполя.

Как заявил Порошенко, покидая Саудовскую Аравию, "с первых же минут началась спецоперация, которая направлена на привлечение к ответственности тех, кто совершил этот преступный акт".

По его словам, против организаторов атаки есть все необходимые доказательства.

"Мы подчеркиваем, что украинские спецслужбы и силовые структуры имеют неопровержимые доказательства относительно того, кто организовал и выполнял эту террористическую атаку. Они являются доказательной базой для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей", – сказал он.

Президент добавил, что Украина настаивает на мировом признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.

Также он заявил, что достиг договоренности о необходимости проведения переговоров в Женевском формате с участием США, ЕС, Украины и России и дал поручение подготовить экстренное заседание СНБО.

Президент также поручил МИДу готовиться к заседанию Совета Безопасности ООН и подготовить заявления, которые будут сделаны во всех международных организациях.

Ранее наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что город был обстрелян из районов, контролируемых боевиками.