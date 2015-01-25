Порошенко объявил траур по погибшим в Мариуполе и рассказал о спецоперации

Сегодня, 25 января, в Украине объявлен траур по жертвам теракта в Мариуполе.
В связи с гибелью мирных жителей Мариуполя сегодня, 25 января, объявлен день траура.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Ночью Президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ. Память жертв теракта сегодня, в 12 часов, будет почтена минутой молчания.
На домах и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций на всей территории Украины будет приспущен Государственный Флаг.
Также говорится о необходимости отмены развлекательных и концертных мероприятий, спортивных соревнований, внесение соответствующих изменений в программы теле - и радиопередач.
Кроме того, глава государства сообщил о специальной операции, направленной против виновных в обстреле Мариуполя.
Как заявил Порошенко, покидая Саудовскую Аравию, "с первых же минут началась спецоперация, которая направлена на привлечение к ответственности тех, кто совершил этот преступный акт".
По его словам, против организаторов атаки есть все необходимые доказательства.
"Мы подчеркиваем, что украинские спецслужбы и силовые структуры имеют неопровержимые доказательства относительно того, кто организовал и выполнял эту террористическую атаку. Они являются доказательной базой для привлечения к ответственности организаторов и исполнителей", – сказал он.
Президент добавил, что Украина настаивает на мировом признании "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями.
Также он заявил, что достиг договоренности о необходимости проведения переговоров в Женевском формате с участием США, ЕС, Украины и России и дал поручение подготовить экстренное заседание СНБО.
Президент также поручил МИДу готовиться к заседанию Совета Безопасности ООН и подготовить заявления, которые будут сделаны во всех международных организациях.
Ранее наблюдатели ОБСЕ подтвердили, что город был обстрелян из районов, контролируемых боевиками.