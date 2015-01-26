Эксперт об уникальности войны России против Украины: она не имеет прецедентов

Тактика поставок вооружений террористам, воюющих против твоего противника, далеко не нова, но в военном и военно-техническом планах ситуация на Донбассе по-своему уникальна и беспрецедентна.

Об этом заявил советник Президента Украины, директор Национального института стратегических исследований, академик НАН Украины, доктор технических наук, профессор Владимир Горбулин в комментарии ZN.UA.

По его мнению, украинско-российский конфликт отличает от всех других масштабное введение Россией военной техники в разных формах при полном отрицании такого введения.

Также эксперт перечислил факторы, которые способствовали "удачной" аннексии территории Крыма Россией:

- ослабление центральной власти и частичное "безвластие" на фоне смены власти;

- рост разногласий (а скорее - актуализация уже имеющихся) между Центром и регионами;

- неудовлетворительное психологическое и материально-техническое состояние украинских структур безопасности;

- антагонизм между разными силовыми структурами;

- особенно активная информационно-пропагандистская работа России именно в Крыму на протяжении всех лет независимости Украины.

"Все это обусловило если не идеальные, то очень близкие к ним условия проведения специальной операции по аннексии Крыма. Однако уже в событиях, разворачивавшихся в регионах Восточной Украины, значительное количество этих условий не выполнялось, что вынудило Россию перейти к формату традиционного военного вторжения", - заявил Горбулин.

Российская "военно-криминальная" кампания, прошедшая в Крыму почти бескровно, на востоке Украины превратилась в настоящую трагедию.

Попытка повторить крымский успех захлебнулась в полномасштабном вооруженном противостоянии.

Соответственно, Россия вынуждена возвращаться к классическим сценариям "замороженных конфликтов" наподобие карабахского или приднестровского, отметил он.

Напомним, ранее в комментарии "Главреду" один из лидеров "Правого сектора" возложил всю ответственность за военные неудачи Украины на руководство страны.