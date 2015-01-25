Евродепутат о трагедии в Мариуполе: Европа возвращается в кровавые годы войны на Балканах

Кровавая атака боевиков на Мариуполь подтвердила, что террористы не собираются выполнять договоренности и прекращать огонь.

Об этом заявил вице-президент группы Альянса либералов и демократов Европейского парламента, сопредседатель неформальной группы друзей Украины Пятрас Аушрявичюс, передает УНИАН.

По его словам, трагедия в Мариуполе стала "самым печальным подтверждением того факта, что террористы, которые финансируются и поддерживаются Россией, не соблюдают никаких соглашений и откровенно пренебрегают призывами прекратить огонь".

"Кровь невинных мариупольцев – это кровь, которая лежит на Путине, и он не избежит ответственности. За гибель невинных людей стоит безответственная и бесперспективная политика России. Все призывы прекратить огонь должны сейчас прозвучать очень громко, потому что нельзя позволить, чтобы стрельба велась по мирному городу", - сказал он.

Аушрявичюс сравнил Мариуполь из Сараево, и заявил о возвращении "Европы в кровавые годы западных Балкан".

Уже в понедельник Комитет Европейского парламента по иностранным делам соберется для обсуждения ситуации в Украине. Кроме того, в понедельник-вторник может состояться чрезвычайное заседание Совета ЕС по иностранным делам.

"Заседания комитета ЕП по вопросам иностранных дел состоится в понедельник. Я говорил по этому поводу со своими коллегами – мы находимся на постоянной связи. Украинцы должны понять, что то, что происходит, вызывает возмущение, и они не оставлены наедине. Человеческая солидарность на их стороне, и мы ищем эффективные пути, чтобы выразить свою политическую солидарность конкретными действиями", - сказал политик.

На заседание будет приглашена Высокий представитель ЕС Федерика Могерини.

"У нас есть планы, и мы будем делать все, чтобы Высокий представитель приняла участие в заседании и представила не только информацию, но и конкретные предложения, потому что здесь надо не информировать, а действовать", - подчеркнул Аушрявичюс.

Европейский политик также сообщил, что ему известно об обсуждении возможности провести в ближайшие дни чрезвычайного заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Насколько мне известно, между отдельными министрами и Могерини ведутся переговоры по этому поводу, такая инициатива есть. Я надеюсь, что так и будет, потому что министры должны говорить о новых категориях санкций и новых политических решениях, которые необходимы сейчас, а не завтра", - убежден политик.

Напомним, в результате атаки террористов на Мариуполь погибли 30 мирных жителей, еще более 100 получили ранения.