На Донбассе за неделю уничтожены 800 наемников и много их техники - Минобороны

В период с 17 по 24 января в зоне АТО на Донбассе потери боевиков и подразделений Российской Федерации составили около 1210 человек убитыми и ранеными.

Об этом во время заседания СНБО сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что "из них безвозвратные потери - 805, санитарные - 405".

Также Полторак отметил, что были уничтожены 23 единицы танков противника, 67 боевых машин, 18 реактивных систем залпового огня, 21 САУ и 23 единицы автомобильного транспорта.

Напомним, ранее сообщалось, что практически во всех секторах зоны конфликта, где ведутся боевые действия, украинской армией продолжается наращивание резервов.