Из-за преступлений боевиков Украина хочет обратиться в Гаагский трибунал

В воскресенье, 25 января, в ходе заседания СНБО его члены решили поручить Кабмину начать процедуру обращения в Гаагский трибунал из-за совершенных террористами в Украине преступлений против человечности.

Об этом говорится на сайте ведомства.

"СНБО поручил правительству начать процедуру обращения в Гаагский трибунал насчет преступлений против человечности, совершенных террористами против украинских граждан в 2014-2015 годах", - отмечается в сообщении.

Также ведомство хочет, чтобы трибунал признал так называемые ДНР и ЛНР террористическими организациями.

Напомним, ранее сообщалось, что члены СНБО решили применить в Украине введенные странами Запада санкции против России.