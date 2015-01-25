В России назвали главное условие освобождения Савченко

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что арестованная в РФ украинская летчица и нардеп Надежда Савченко будет освобождена, только если суд не установит ее вину.

Об этом он сообщил по итогам встречи с главой ПАСЕ Анн Брассер, пишет ТАСС.

"Что касается гражданки Украины Савченко, вы знаете, что она подозревается в соучастии в совершении тяжкого преступления…", - отметил Нарышкин.

"И только следствие и суд могут установить вину, если вина не будет доказана, она будет освобождена", - добавил он.

Напомним, ранее адвокаты украинки сообщали, что Надежда Савченко за время голодовки похудела на 10 кг.

Украинская летчица была арестована в России после похищения на Донбассе. Она обвиняется в причастности к убийству двух журналистов ВГТРК. На время следствия украинка арестована до 13 февраля 2015 года. Стоит обратить внимание, что все обвинения Савченко категорически отвергает.