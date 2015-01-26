Силы АТО ответили оккупантам под Станицей: уничтожены артиллеристы и станция разведки - соцсети

В районе Станицы Луганской на Луганщине силы АТО снова нанесли удар по подразделениям 385-й артиллерийской бригады 2-го АЦВО (основное место дислокации которой - Пермский край РФ). Российские пушкари понесли потери убитыми и ранеными.

Об этом со ссылкой на данные перехвата сообщений военных РФ пишет блогер Олег Ярчук.

По его данным, под Станицей место дислокации подразделений 385-й артбригады было атаковано диверсионно-разведывательной группой, шесть пушкарей уничтожены, еще 10 – ранены, кроме того, уничтожена станция артиллерийской разведки.

По данным блогера, реальные потери регулярных войск РФ в войне на Донбассе по состоянию на утро 26 января 2015 года составили: убитыми 5856, ранеными – 3239 и пропавшими без вести – 2844 человек.

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