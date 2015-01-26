Адвокат написал Путину открытое письмо: Савченко голодает 45 дней, времени нет катастрофически

26 января 2015, 08:28

Фейгин требует закона и справедливости.

Надежда Савченко

Российский адвокат украинской летчицы Надежды Савченко, которая находится в российском СИЗО по подозрению в причастности к гибели двух российских журналистов, Марк Фейгин написал открытое письмо президенту РФ Владимиру Путину.

Адвокат попросил главу российского государства разобраться в деле летчицы по закону. Защитник отметил, что Савченко голодает уже почти 45 дней и уже начала изъявлять "желание умереть".

Текст письма опубликован на странице Фейгина в Facebook

"Президенту Российской Федерации

Путину В.В.

Открытое письмо

Обратиться к Вам меня заставила исключительность ситуации, в которой оказалась моя подзащитная, украинский офицер и пилот Надежда Викторовна Савченко. Её обвиняют в причастности к гибели российских журналистов Волошина и Корнелюка на Востоке Украины летом прошлого года.

Будучи её адвокатом, я обоснованно рассчитывал на непредвзятый и законный ход расследования. В моём представлении разобраться в указанном деле способен даже недоразвитый студент, не говоря уже о профессиональной следственной группе СК РФ. Причём, процессуального материала, который позволил бы сделать обоснованный вывод о роли Савченко в указанных выше событиях более, чем достаточно.

Защитой в следствие представлены доказательства невиновности Савченко, которая в момент гибели российских журналистов, уже как час находилась в плену у батальона "Заря", ведущего в Луганске боевые действия с правительственными силами Украины. Из этого уместен вывод о непричастности Савченко к гибели журналистов.

Семь месяцев - это более чем достаточный срок, чтобы проверить данные биллинга телефона обвиняемой, показаний очевидцев событий и провести надлежащие процессуальные мероприятия. Однако Савченко и теперь в тюрьме.

Стоит ли удивляться, что реакцией на столь вопиющую несправедливость стало избрание Савченко депутатом украинского парламента, делегирование в ПАСЕ и требование её освобождения со стороны правительств, внешнеполитических ведомств и ведущих политиков ряда государств. Преследование Савченко воспринимается ими, как наказание непокорной Украины в её лице, а требование освободить невиновную Савченко российским следствием и судом расценивается, как недопустимая уступка "карателям". С каких это пор долг и доблесть стали порицаемы? Разве если ты солдат и гордо держишься перед неминуемой смертью, это заслуживает наказания? Ровно так она вела себя в плену в Луганске.

Указанные выше обстоятельства вынудили Савченко прибегнуть к голодовке, как последнему способу добиться честного и справедливого разбирательства. 

Пока я пишу Вам, срок её отказа от пищи приблизился к 45 дням. Это много, это очень много. Пугает то, что в последнем моем с ней общении в тюрьме я прямо услышал о её желании умереть. Мои слова не являются преувеличением, в чем легко убедиться, дав себе труд поинтересоваться обо всём у руководства УЗКС ФСБ России, осуществляющего оперативное сопровождение дела.

Что дальше? Сказанное Вами в ответ на вопрос 18 декабря 2014 года на пресс-конференции о судьбе обвиняемой Савченко внушало некоторую надежду на "судебное разрешение" дела по закону. Следующий же суд по обжалованию ареста эти надежды с грохотом спустил в отхожее место.

Разумеется, мы можем и дальше дежурно выслушивать стандартное: "суд разберётся", но времени нет, катастрофически нет. 

Суд не разобрался с похищением Савченко, суд не разобрался с обоснованностью её ареста, суд не разобрался с обвинением. Ощущение такое, что со страниц решений различных судебных инстанций, вместо резолютивных и мотивировочных частей звучит громоподобный хохот, типа, чего вы идиоты тужитесь?

Представим невероятное: Вы - мой доверитель, я Вас защищаю, и грозит Вам пожизненное (ну, допустим); вообразите меня, который в бессилии пытается защитить Ваши права, апеллирует к нормам права, надрывается в прессе, а тот самый, кого Вы ненавидите, индифферентно так: в суд, в суд. А суда то нет, на его месте "тройка"...

Я обращаюсь к Вам за всё тем же, за законом и справедливостью. Дело публичное, я бы даже сказал запредельно публичное, и потому тайного способа "порешать" уже нет. Вам, как юристу, хорошо известно одно банальное правило (в меня его на юридическом вдолбили) - "когда не знаешь как поступить, поступай по закону". 

Чего уж там, Вы сами знаете, что делать... 

Напомним, что спикер Госдумы Сергей Нарышкин заявил, что Надежда Савченко будет освобождена, только если суд не установит ее вину.

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