Боевики хотят расширить зону конфликта: ведут ожесточенные бои у Санжаровки, карта зоны АТО

Обстановка в зоне АТО на территории Донецкой и Луганской областей остается сложной. Бандиты ДНР и ЛНР, а также ВС РФ ведут активные боевые действия, стремясь расширить зону конфликта и увеличить площади подконтрольных им территорий.

Об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

По всем направлениям зоны АТО террористы неоднократно обстреливали позиции украинских военных из артиллерии, минометов, гранатометов, танков и реактивных установок "Град", говорится в сообщении.

"В частности, ожесточенные бои идут вблизи с. Санжаровка Артемовского района Донецкой области. Боевики атаковали взводный опорный пункт ВСУ, 6 раз обстреляв его из установок БМ-21 "Град", - отметил Полевой.

Как сообщили в штабе АТО, за сутки боевики 115 раз обстреляли позиции сил украинских военных. Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на луганском направлении. "Наибольшее количество обстрелов состоялось на луганском направлении. Основной целью боевиков стала Станица Луганская. Террористы 7 раз открывали артиллерийский огонь и один раз с реактивной системы залпового огня "Град" и танков.

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