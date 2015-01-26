Яценюк ввел на Донбассе режим чрезвычайной ситуации

Cегодня, 26 января, Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк на выездном заседании заседании правительства в ГСЧС, пишет Интерфакс-Украина. .

"В соответствии с Кодексом гражданской защиты Украины Кабинет министров принял решение о признании чрезвычайной ситуации на государственном уровне. Правительство Украины приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил Яценюк.

По его словам, что соответствующий шаг был сделан с целью полной координации всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и гражданской защиты населения.

Также правительство создало государственную комиссию по чрезвычайной ситуации, главой которой является премьер-министр, а двумя его заместителями - вице-премьер-министр Геннадий Зубко и глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский.

Кроме того, было принято решение создать региональные комиссии по чрезвычайным ситуациям. "Правительство Украины приняло решение о создании региональных координационных центров по чрезвычайной ситуации - это региональные комиссии по чрезвычайной ситуации", - сказал премьер.

Также, по словам Яценюка, принято решение привести страну в "состояние повышенной готовности".

Напомним, ранее Яценюк потребовал от руководителей областных государственных администраций подать планы мобилизации экономики регионов на случай осложнения ситуация и перехода страны "на военные рельсы".