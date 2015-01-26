Эксперт о введении военного положения в Украине: это не панацея, нужны изменения

26 января 2015, 15:16

Кабмину нужен первый вице-премьер, который бы отвечал за оборонный заказ и мобилизацию, говорит Поляков.

Леонид Поляков

Простое введение военного положения в Украине ничего не даст, потому что нужно создать комплекс мер, которые по сути, а не по форме, соответствуют режиму ВП.

Об этом экс-замминистра обороны Леонид Поляков рассказал в комментарии "Главреду".

Военный эксперт напомнил, что еще с июня прошлого года началась дискуссия о целесообразности введения военного положения. "Я призываю прочесть действующий закон "О правовом режиме военного положения" и попытаться понять, возможна ли его реализация в нынешних условиях. Потому что в большинстве своем люди, которые говорят о необходимости введения военного положения, имеют представление о ВП, сформированное то ли советскими фильмами, то ли книгами, то ли воображением. И эти люди часто настаивают, что все происходящее – это результат того, что не введено военное положение. Но ВП – это не панацея в нынешних обстоятельствах", - подчеркнул он.

"Даже если бы началась широкомасштабная военная агрессия России, реализовать этот закон было бы крайне сложно, - считает экс-замминистра обороны. - Ведь этот закон списан с советского законодательства, и его нужно существенно доработать, чтобы привести в соответствие с реалиями Украины. Если этого не сделать, введение военного положения только навредит, поскольку посеет хаос. И чтобы этого не случилось, люди, которые немного в этом понимают (в СНБО, в руководстве страны), еще с весны пошли путем внесения отдельных изменений в Закон о борьбе с терроризмом. Так, еще в мае были внесены изменения об урегулировании участия Вооруженных Сил Украины в антитеррористической операции и ряд других уточнений".

"В результате было разрешено ввести некоторые элементы военного положения. Недавние решения, принятые относительно пропускных режимов, и те, что будут приняты в результате заседания СНБО 25 января (этого можно ожидать, если уж заговорили о каких-то структурах гражданско-военного сотрудничества). Это все направлено на создание комплекса мер, которые по сути, а не по форме, соответствуют режиму военного положения", - подчеркнул Поляков.

По мнению военного эксперта, если оценивать по сути уже принятые меры, то военное положение уже практически введено на отдельных территориях: "Введение его по форме было бы желательно: это бы позволило системно решать все вопросы. А для этого необходимо вносить существенные изменения в действующее законодательство, в частности в закон "О правовом режиме военного положения", которыми детально были бы отработаны те изменения, которые были внесены в Конституцию, в действующее законодательство и те, что произошли в регионе".

"В первую очередь, нужно уточнить роль Кабинета министров, который избегал своих обязанностей, касающихся вопросов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, всестороннего обеспечения сектора безопасности. Почему у нас нет первого вице-премьера, который по распределению полномочий отвечает за вопросы оборонной безопасности? – задал резонный вопрос экс-замминистра обороны. – Почему многие вопросы не решаются в секретариате Кабмина (относительно мобилизации, усовершенствования государственного оборонного заказа)? Эксперты считают, что там есть лоббистские интересы, кому-то выгодно управлять этой ситуацией в ручном режиме. Какие интересы, кому это выгодно – не знаю. Но стоило бы спросить, почему забыли о назначении первого вице-премьера, который отвечает и за распределение полномочий, и за оборонный заказ, и за мобилизацию, когда формировали правительство".

"А если просто ввести военное положение при нынешнем положении дел, то ничего не изменится", - подытожил Поляков.

Напомним, что заместитель главы "Правого сектора" по политической работе Андрей Тарасенко на чате в "Главреде" заявил, что для победы Украины нужно ввести военное положение.

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