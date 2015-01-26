За обстрел Мариуполя Путину "светит" Гаага: Милошевич тоже туда не хотел, но пришлось - Немцов

За обстрел Мариуполя президент России Владимир Путин должен отвечать в Гаагском трибунале, заявил оппозиционный российский политик Борис Немцов.

Его блог публикует Укринформ.

"Заблокировав резолюцию СБ по обстрелу Мариуполя, Путин признал, что это преступление совершили его сепаратисты. Вряд ли бы он стал блокировать резолюцию, если бы верил, что это сделали украинские военные, правда же?

Подлое и лживое поведение Чуркина-Путина их самих мало волнует. Ведь правду о них знают лишь за границей, а внутри России большинство смотрит Первый канал, из репортажей которого следует, что украинцы сами обстреляли свой же город. Характерно, что агитпроп не упоминает заключение мониторинговой группы ОБСЕ, которая работает на востоке Украины с согласия Путина и в состав которой входят представители России. Заключение это известно всему миру, но партии ТВ неведомо. Из него следует, что варварский обстрел велся с Октябрьского и Заиченко - территорий, подконтрольных ДНР. В заявлении ОБСЕ указывается, что в 400 метрах от разорвавшихся Градов находился блок пост украинской армии.

Промазали путинские захарченки.. Хотели блок пост уничтожить, а попали в жилой массив. Итог – 30 убитых, 100 раненых мирных жителей...

Картина произошедшего становится ясной. Утром бандиты начали артобстрел с целью уничтожить блок пост на востоке Мариуполя и начать атаку. Захарченко бодро сообщал СМИ о начале наступления. Потом когда разобрались, что блок пост уцелел, а погибли десятки мирных людей, Кремль дал команду отбой, и Захарченко тут же стал нести другое.

План Кремля приходиться корректировать еще из-за грандиозного международного резонанса. И дело не в санкциях только. Пахнет Гаагой.

В планы Путина повторить судьбу Милошевича явно не входит. Милошевич тоже туда ехать не хотел. Но пришлось", написал Немцов.

Напомним, ранее сообщалось, что Лавров фактически подтвердил: если бы послушали Путина - обстрела Мариуполя и Волновахи не было.