Российская делегация в ПАСЕ поддержала освобождение Савченко - СМИ

Во время заседания профильного комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы российская делегация официально заявила, что поддерживает решение об освобождении Надежды Савченко, незаконно захваченной на территории Украины, сообщили представители ПАСЕ, принимавшие участие в заседании.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во время работы комитета по вопросам миграции и беженцев рассматривался проект резолюции по гуманитарной ситуации в Украине. На голосование поставили поправку докладчика Джима Шеридана о необходимости безотлагательного освобождения Надежды Савченко, которая была "незаконно задержана на территории Украины", сказано в сообщении.

"От российской делегации встал сенатор Игорь Морозов и сказал, что российская делегация полностью поддерживает такую норму, проголосовав за нее. Это коренное изменение позиции РФ по сравнению с той, что была еще несколько часов назад", - пояснил собеседник "Европейской правды", присутствовавший на заседании.

Источники "Европейской правды" в российской делегации подтверждают смену позиции.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ признала полномочия Савченко, у нее будет международный иммунитет.