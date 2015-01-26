Посол России не пришел на встречу, где доказали участие граждан РФ в войне на Донбассе - СБУ

Посол России в Украине Михаил Зурабов проигнорировал приглашение на встречу, во время которой были представлены доказательства участия граждан России в боевых действиях на востоке Украины, сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

Об этом он написал в Facebook.

"Несмотря на публичное приглашение и присланную нашим МИД ноту-приглашение, посол Российской Федерации Зурабов проигнорировал встречу председателя СБУ, министра иностранных дел и заместителя главы АПУ с послами иностранных государств, во время которой были представлены неопровержимые доказательства участия граждан Российской Федерации в агрессии против Украины", – написал он.

Лубкивский также предложил России забрать останки погибшего на Донбассе российского наемника Андрея Емельянова.

"Кстати, украинская сторона готова вернуть российской стороне / родственникам останки одного из участников вражеской диверсионно-разведывательной группы, гражданина Российской Федерации Андрея Емельянова 1974 г.р., который погиб во время боя", сообщил советник главы СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Мариуполь обстреляли "Градами" и "Тюльпанами", руководил офицер РФ с позывным "Пепел".