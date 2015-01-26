Совбез ООН обсуждает кризис в Украине: онлайн-трансляция

Заседание СБ должно было начаться в 20:00.
В понедельник, 26 января, в Нью-Йорке (США) началось открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Украине.
Мероприятие в своем Twitter-аккаунте анонсировал постоянный представитель Украины при ООН Юрий Сергеев.
"Заседание СБ ООН по ситуации в Украине состоится в восемь вечера по Киеву! Следите за онлайн-трансляциями", - отметил он.
Напомним, до этого заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Украине, состоялось 21 января.
Видео: webtv.un.org