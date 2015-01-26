Литва удивлена: солдаты России гибнут в Украине, а страна от конфликта "открещивается"

Представитель Литвы в ООН Раймонда Мурмокайте прокомментировала конфликт на востоке Украины и осудила теракт в Мариуполе.

Об этом она сообщила в ходе заседания Совбеза ООН, пишет Еспресо.TV.

"Литва осуждает самым решительным образом нападение в Мариуполе и выражает искренние соболезнования семьям тех, кто погиб или пострадал в ходе этого нападения", - отметила Мурмокайте.

По ее словам, "самый кровавый конфликт в Европе с момента Балканской войны продолжается и сейчас".

"К сожалению, то, что мы видели на выходных, это еще больше бомбардировок, еще больше разрушений, больше человеческих трагедий, которые сделаны руками кремлевских наемников, в частности. Нападения, которые произошли в Мариуполе, мы их осуждаем", - отметила представитель Литвы.

"Я бы хотела еще раз спросить: как может стая незаконных боевиков продолжать наступать, захватывать территории, продолжать нападения на трех фронтах против государства Украина? Как может группа боевиков без внешних связей, без бюджетов, без прибыли набирать системы вооружения и бойцов?", - спросила она.

"Как сотни российских матерей получают "груз 200" (убитые солдаты - ред.) из конфликта, в котором Россия якобы не участвует?", - сказала Мурмокайте.

Позже она заявила, что, несмотря на все, Россия так и не признала своей вины и даже не осудила публично действия террористов на востоке Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нью-Йорке (США) началось открытое заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации в Украине. Онлайн-трансляцию смотрите здесь.