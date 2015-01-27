Боевики зализывают раны после штурма Санжаровки, стягивают силы к Дебальцево

27 января 2015, 08:38

Против левого фланга  плацдарма сосредоточено до 40 пушек и "Градов" россиян.

Танк боевиков, иллюстрация

В течение последних суток в зоне конфликта на Донбассе наиболее сложная ситуация сложилась на Дебальцевском направлении. После попыток штурма позиций украинских войск в районе Санжаровки и Троицкого Донецкой области российские войска проводят доукомплектование своих передовых подразделений личным составом и боевой техники.

Об этом в своей ежедневной сводке сообщает группа "Информационное сопротивление".

Кроме того, противник продолжает наращивать свои ударные тактические группы на фланговых позициях Дебальцевского плацдарма, а также севернее Авдеевки и в юго-западных пригородах Горловки на Донетчине.

На направлении "главного удара" по левому флангу Дебальцевского плацдарма развёрнута сводная артиллерийская группа террористов, укомплектованная российскими военнослужащими из состава двух артиллерийских бригад Центрального военного округа РФ (26 ед. САУ и буксируемой артиллерии, 12 установок РСЗО).

Через Стаханов и Брянку на Луганщине зафиксирована переброска противником к рубежу  АнновкаВергулёвка пополнения (до 200 российских наемников, до 15 единиц бронетехники, включая 6 танков).

В районе Попасной на Луганщине противник продолжает наносить огневые удары по передовым позициям украинских войск, обеспечивая возможность дальнейших активных действий для формирований террористов. Украинская артиллерия активно ведёт контрбатарейную борьбу.

Напомним, что  вчера боевики и россияне трижды атаковали Санжаровку, но каждый раз были отбиты с большими для них потерями.

Больше о ситуации на Дебальцевском плацдарме и на Донбассе читайте в спецтеме "Главреда".

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АТО Донбасс Дебальцево Информсопротивление плацдарм Троицкое Информационное сопротивление Санжаровка
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