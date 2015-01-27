Лидеры ЕC призвали усилить санкции против России из-за событий в Украине - заявление

Главы государств и правительств стран Евросоюза выступили с заявлением относительно событий в Украине, в котором просят Совет ЕС, заседание которого состоится в четверг, 29 января, рассмотреть дальнейшие ограничительные меры против России в связи с обострением ситуации на Донбассе.

Соответствующий документ распространен сегодня в Брюсселе, пишет УНИАН.

"Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации на востоке Украине. Мы осуждаем убийство мирных жителей в ходе обстрела украинского города Мариуполь 24 января. Мы отмечаем доказательства постоянной и растущей поддержки, предоставляемой сепаратистам со стороны России, что подчеркивает ответственность России. Мы призываем Россию осудить действия сепаратистов и реализовать Минские договоренности", - говорится в заявлении.

Лидеры ЕС напомнили о заключении Европейского Совета от 18 декабря 2014 года, в котором отмечалось, что "ЕС будет придерживаться курса" и что "готов в случае необходимости принять дальнейшие меры".

"В связи с ухудшением ситуации мы просим будущий Совет министров иностранных дел оценить ситуацию и рассмотреть любые соответствующие меры, в частности, касающиеся дальнейших ограничительных мер, направленных на скорое и всестороннее выполнение Минских договоренностей", - заявили лидеры ЕС.

Как сообщалось, после ввода российских войск в марте 2014 года в украинский Крым и начала дестабилизации обстановки на Донбассе, Евросоюз, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

23 января в ЕС заявили, что санкции в отношении России в связи с обострением ситуации в Украине могут быть усилены или смягчены в зависимости от развития событий.

Россия продолжает поставляет террористам ДНР и ЛНР вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.