Боевики штурмовали позиции силовиков, все атаки были отражены: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики продолжили нарушать "режим тишины", они пытаются занять стратегически выгодные позиции для осуществления дальнейших военных операций.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве уточнили, что на Донецком, Мариупольском, Дебальцевском, Луганском и Первомайском направлениях террористы неоднократно обстреливали позиции силовиков из разного вида оружия.

"Противник пытается наносить удары по подразделениям украинских военных и занять стратегически выгодные позиции для осуществления дальнейших военных операций, в первую очередь, в районе городов Дебальцево, Углегорск и Мариуполь Донецкой области", - отмечается на сайте.

Также силовики сообщили, что боевики неоднократно прибегали к штурмам позиций военнослужащих вблизи населенных пунктов Дебальцево, Санжаровка Донецкой области и Новотошковское, Орехово, Станица Луганская, Крымское Луганской области. Все атаки противника были отражены.

По данным СНБО, за минувшие сутки в зоне конфликта погибли девять украинских военнослужащих, а еще 30 - были ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что в Луганской области за сутки подразделения оперативного командования "Север" уничтожили около 10 боевиков, а аще 21 - ранили.