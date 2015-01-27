Рада решила уберечь от люстрации некоторых военных

Во вторник, 27 января, Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в закон "Об очищении власти", согласно которому некоторые военные не подпадут под люстрацию.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что за соответствующее решение проголосовал 241 нардеп из 297, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам одного из авторов документа - Андрея Тетерука - эти изменения будут действовать до того времени, пока не будут приняты основные изменения ко всему закону. Спикер Рады Владимир Гройсман отметил, что закон принимается с учетом этого.

"Во время обсуждения законопроекта, лидер фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко отметил, что на заседании руководителей фракций большинства было согласовано принимать этот закон при условии, если он будет касаться особого порядка назначения руководителей, исключительно военных подразделений", - добавили журналисты.

"Речь идет о Министерстве обороны, Генеральном штабе, Национальной гвардии, Внутренних Войсках, а также Пограничной службе", - сказал Луценко, заявив, что все другие органы не подпадают под действие этого закона.

Также он подчеркнул, что "президент имеет право назначать отдельных должностных лиц воинских подразделений по представлению СНБО, согласованному с профильным комитетом парламента".

Напомним, ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны предложил внести изменения в закон "Об очищении власти", разрешив опытным офицерам и генералам продолжать военную службу.