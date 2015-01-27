Эксперт о режиме чрезвычайной ситуации на Донбассе: золотая середина, чтобы не создавать фронт на границе с Россией

Режим чрезвычайной ситуации на Донбассе, введенный Кабмином 26 января, является золотой серединой для мобилизации ресурсов и получения Украиной финансирования из-за рубежа.

Об этом директор Международного института демократий, глава правления Центра социологических и политологических исследований "Соціовимір" Сергей Таран рассказал в комментарии "Главреду".

"Вводя любое "особое положение", необходимо взвесить все плюсы и минусы этого шага. Военное положение, с одной стороны, даст возможность больше мобилизовать ресурсы, но с другой – создаст фронт по всей границе с Россией. Кроме того, в такой ситуации Украине будет крайне сложно получить международное финансирование. Поэтому мы вынуждены искать компромисс, чтобы быть способными и мобилизовать ресурсы, и не потерять возможность поддержки и финансирования из-за границы", - рассказал эксперт.

"Думаю, что нынешнее решение о введении чрезвычайной ситуации в отдельных областях – это и есть та золотая середина и компромисс, который возможен в нынешних условиях", - поделился мнением политолог.

В то же время он подчеркнул, что введение любых чрезвычайных положений должно сопровождаться либерализацией экономики и созданием возможностей для инвестирования, чтобы наполнялся бюджет. "Поэтому любое введение чрезвычайных ситуаций не значит чрезвычайных мер в экономике, которые бы ограничивали свободу предпринимательства", - говорит директор Международного института демократий.

Таран объяснил, что введение режима чрезвычайной ситуации, во-первых, даст возможность мобилизовать государственные органы власти, чтобы они оставались собранными 24 часа в сутки. Во-вторых, это даст возможность создавать администрации, общие с военными. В-третьих, это создаст необходимость для подготовки всех мер для введения военного положения.

"Так что на данном этапе решение о введении чрезвычайной ситуации адекватно и необходимо, если оно будет сопровождаться либерализацией экономики и созданием должных условий для развития экономики", - подытожил эксперт.

Напомним, по словам премьера Арсения Яценюка, режим чрезвычайной ситуации позволит наладить координацию всех органов власти для обеспечения безопасности граждан и защиты населения.