СБУ объявила в розыск экс-главу Антитеррористического центра: подозревает в госизмене

В розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Ганжа.
Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ и экс-главу Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.
Соответствующая информация размещена на сайте МВД.
Датой исчезновения указывается 5 ноября 2014 года.
Также в розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа.
И Тоцкий, и Ганжа подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила Пореченкова в розыск: подозревает в совершении теракта.