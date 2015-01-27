СБУ объявила в розыск экс-главу Антитеррористического центра: подозревает в госизмене

Служба безопасности Украины объявила в розыск бывшего первого заместителя председателя СБУ и экс-главу Антитеррористического центра Владимира Тоцкого.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Датой исчезновения указывается 5 ноября 2014 года.

Также в розыск объявлен бывший начальник департамента СБУ по защите национальной государственности Сергей Ганжа.

И Тоцкий, и Ганжа подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ объявила Пореченкова в розыск: подозревает в совершении теракта.