Внук Сталина считает Путина "безмозглым": в России нет умных руководителей - одни воры

Внук советского диктатора Иосифа Сталина Евгений Джугашвили осудил политику президента России Владимира Путина, назвав поведение президента России "безмозглым".

Об этом он заявил в интервью The Daily Mail, перевод которого публикует "Гордон".

По мнению Джугашвили, Путин уделяет своему имиджу больше времени, чем политике, а российская политическая элита – "воры", которые дурят россиян.

"Что он (Путин. – ред) делает? Какие цели он себе поставил? Взял и поссорил нас с родной нам нацией, с Украиной. Что за лидеры у нас сейчас? У нас нет умных руководителей, лишь воры", – отметил внук Сталина.

Джугашвили раскритиковал аннексию Крыма отметив, что возвращать полуостров можно было не силой, а юридически.

"В крайнем случае, можно было купить полуостров. Можно было же что-то сделать, а не силой отбирать территорию. Теперь они говорят о Малороссии. Времена уже не те. Уже 21 век, а методы наших лидеров остались старыми. Почему это происходит?" – сказал он.

Внук Сталина считает, что Россия не имеет права шантажировать Украину ценой на газ, поскольку украинцы, белорусы и другие народы бывшего СССР имеют на них право.

"Во время Второй мировой войны русские, украинцы, белорусы и другие нации вместе боролись против нацизма в составе Красной армии, защищая свою страну и ее ресурсы. Мы отделились друг от друга, когда СССР распался. Но почему бы не продавать Украине эти ресурсы по более низкой цене? Предки украинцев защищали эти ресурсы. Почему теперь мы требуем от них более высокую цену, чем от Германии? Разве это справедливо? Это все потому, что воры прибрали к рукам власть, а не умные люди", – считает Джугашвили.

По его мнению, глава РФ хочет, чтобы россияне его жалели.

"Мы видели Путина на лыжах, потом в субмарине, а затем без рубашки. Это демонстрирует лишь безмозглость, вот и все. Они хотят вызвать сочувствие у людей и построить поддержку на этой жалости, чтобы люди кричали: "Мы не отдадим нашего Путина", – убежден Джугашвили.

Напомним, ранее сообщалось, что бывшая узница Освенцима назвала Путина наследником Гитлера.