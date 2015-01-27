Джемилев через Эрдогана обматерил Путина: "убирайся из нашей страны"

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев обратился с призывом к президенту Турции Реджепу Эрдогану поддержать санкции Евросоюза против России, однако тот не поддержал такую идею и заявил, что Турция может использовать "особые отношения с Россией" и решить более эффективно вопрос крымских татар.

Об этом передает Цензор.

В ответ Джемилев выразил сомнения: "Я сказал, что вы никак не сможете помочь нам, пока русские оттуда не уйдут. Потому что под Россией для крымских татар перспектив никаких нет".

"Как раз он нас приглашал за 2 дня до встречи с Путиным, чтобы получить полную информацию о том, что происходит, и когда он сказал, что передать от вас Путину, я там неприлично выразился. Я сказал: что можно просить у главы другого государства? Единственное - чтобы он уё#ывал из нашей страны". (Джемилев привел турецкий аналог этого выражения) И еще один вопрос: Почему он (Путин) будучи главой такой огромной державы, в то же время такой трус? Чего он боится, почему нас не пускает на родину? У него же в стране тоже есть оппозиция. Почему он ее не выдворяет за пределы своей страны? Что, ума и силы хватает только на маленький крымскотатарсий народ? Эрдоган сказал - обязательно спрошу, но я не знаю, спросил ли", - рассказал Джемилев.

Напомним, ранее сообщалось, что в Турции крымские татары провели акцию против визита Путина в Анкару.