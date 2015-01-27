ПАСЕ приняла резолюцию по Украине: Россия должна прекратить поддерживать террористов

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию о гуманитарной ситуации в Украине и беженцах, из 155 депутатов, присутствовавших в зале, 140 проголосовали за и только 7 – против, не поддержали резолюцию российские депутаты.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Текст был существенно изменен во время рассмотрения, к нему добавили несколько норм с жесткой критикой РФ, после чего документ превратился из чисто гуманитарного в описывающий подробности конфликта и утверждающий о вине Российской Федерации за его эскалацию, говорится в сообщении.

В частности, ПАСЕ призвала Россию не финансировать терроризм в Украине. Данная норма призывает РФ "в дальнейшем воздерживаться от финансирования терроризма в Украине, оказывать поддержку незаконным вооруженным группам, а также повлиять на них для выполнения минских соглашений", сказано в документе.

Отдельной нормой резолюция призывает Россию освободить народного депутата Надежду Савченко, а также всех других "узников войны". Решение ПАСЕ утверждает, что все они "незаконно содержатся в тюрьмах РФ".

Был существенно изменен параграф о "так называемых гуманитарных конвоях". ПАСЕ утверждает, что такие действия РФ нарушают международное право и на самом деле эти грузовики не являются гуманитарными конвоями, пишет издание.

Предметом для дискуссии были также несколько норм, которые подтверждают незаконность аннексии Крыма Российской Федерацией. Россияне предлагали удалить их из текста, но ни одно такое предложение не было поддержано ассамблеей, указывается в информации.

Большинство предложений РФ набирало около 20 голосов или даже меньше - очевидно, что подавляющую долю их поддержки формировали российские депутаты, говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что ПАСЕ признала полномочия Савченко, у нее будет международный иммунитет.